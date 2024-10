Homicida foragido desde 2017 de Castelo de Sonhos é preso no Mato Grosso; matou a vítima pelo fato dele ter abusado sexualmente da sua esposa

(Foto>Divulgação PC/MT) – Um homicida foragido da Justiça do Pará teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Mato Grosso, na tarde desta sexta-feira (11,10), após troca de informações entre as equipes da Delegacia de de Novo Progresso (PA), Delegacia de Homicídios de Sinop(MT) e Delegacia de Marcelândia (MT).

Sivaldo da Silva Lopes, de 40 anos, ao ser preso disse para policia que matou a vítima pelo fato dele ter abusado sexualmente da sua esposa.

O foragido Sivaldo da Silva Lopes, de 40 anos, estava com a ordem de prisão decretada apontado como autor do homicídio, ocorrido em dezembro de 2017, no distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira (PA). Sivaldo desferiu vários golpes de faca peixeira após uma discussão em um bar, situado à Avenida Principal no Distrito de Castelo dos Sonhos, contra a vítima Antônio Lisboa de Araújo, vindo a óbito no local do fato.

Leia Também:Líder de facção criminosa de alta periculosidade é preso no “Crepurizão” pela Polícia Civil de Castelo de Sonhos

A prisão ocorreu após a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Sinop (MT), serem comunicados pela Delegacia de Novo Progresso (PA),passando informações de que o procurado pela Justiça do Pará estava em Marcelândia (MT).

Assim que recebeu as informações, a equipe da Delegacia de Marcelândia iniciou as diligências, conseguindo localizar o foragido e dar efetivo cumprimento ao mandado. Questionado, o suspeito confirmou a autoria do homicídio e disse que matou a vítima pelo fato dele ter abusado sexualmente da sua esposa.

Após ter a ordem judicial cumprida, o preso foi conduzido à Delegacia de Marcelândia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2024/07:28:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...