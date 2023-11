Papa Francisco nomeia Dom José Ionilton Lisboa novo bispo da Prelazia do Marajó, no Pará

Papa FrancIsco encontra dom José Ionilton, novo bispo da Prelazia do Marajó. — Foto: Vatican Media

Religioso baiano é atual presidente da Comissão Pastoral da Terra.

O Papa Francisco nomeou, na sexta-feira (3), o novo bispo da Prelazia do Marajó. Quem assume a vaga é o baiano Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, que estava na Prelazia de Itacoatiara, no Amazonas.

A prelazia do Marajó encontrava-se sem bispo desde a transferência de dom Evaristo Pascoal para a diocese de Roraima, em janeiro de 2023.

Aos 61 anos e com mais de 30 de sacerdócio, Dom Ionilton sempre foi atuante em questões ligadas ao campo.

Atualmente, ele é presidente da Comissão Pastoral da Terra, entidade ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Biografia

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira é natural de Araci (BA) e nasceu em 9 de março de 1962, na Fazenda Chã. Formou-se em Filosofia no Instituto Nossa Senhora das Vitórias e em Teologia na Escola Teológica do Mosteiro São Bento, de 1988 a 1991. Em 2015, fez a convalidação do Curso de Teologia na Universidade Católica de Salvador (UCSAL).

Professou votos na Congregação dos Padres Vocacionistas – Sociedade das Divinas Vocações (SDV) em 21 de janeiro de 1990, e sua ordenação presbiteral ocorreu em 1992, na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, em Araci (BA). Em sua trajetória, atuou, entre outras coisas, como membro do Conselho Presbiteral da arquidiocese de Vitória da Conquista, representando os religiosos em 2005 e membro da Diretoria da Conferência dos Religiosos do Brasil – regional Bahia/Sergipe.

Foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 19 de abril de 2017 como bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Em abril de 2018, foi eleito vice-presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT), sendo reeleito em abril de 2021, para a gestão da diretoria nacional da CPT, como vice-presidente, para o triênio de 2021 a 2024. Após o falecimento do presidente recém-reeleito da CPT, dom André de Witte, ocorrido em 25 de abril de 2021, dom José Ionilton assumiu interinamente a presidência da CPT. Atualmente, ele também integra a equipe da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam Brasil) como secretário.

Fonte:g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2023/10:27:41

