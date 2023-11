Papai Noel dos Correios 2023 adoção de cartinhas no Pará começa dia 17 de novembro

Adoção de cartinhas no Pará começa dia 17 de novembro



Crianças podem enviar cartinhas com seus pedidos através do Blog do Noel (https://blognoel. correios.com.br/blognoel) até 10 de dezembro.

A campanha Papai Noel dos Correios 2023 foi lançada nacionalmente na terça-feira (7/11). O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, conduziu o evento, que contou com as presenças da secretária executiva do Ministério das Comunicações e presidente do Conselho de Administração da estatal, Sônia Faustino Mendes; da diretoria executiva dos Correios; de empregados e empregadas da empresa, e de representantes da comunidade escolar.

No Pará, a campanha será lançada amanhã (17/11), quando as pessoas poderão ler as cartinhas de crianças de todo o estado, escolher uma ou mais para adotar e comprar o presentinho solicitado.

O superintendente dos Correios no Pará, Marcelo Gomes Pinheiro, conduzirá o lançamento estadual de uma das maiores ações de Natal do País, a campanha Papai Noel dos Correios 2023. O evento ocorrerá na Agência Central dos Correios, localizada na Av. Presidente Vargas, 498, no bairro da Campina, em Belém. O Papai Noel estará no evento para entregar presentes a quinze alunos de uma escola pública de Belém, cujas cartinhas já foram adotadas por empregados dos Correios do edifício-sede no estado. Os alunos estarão representando as quase 4 mil crianças de instituições públicas de ensino que já enviaram suas cartinhas a Campanha Papai Noel dos Correios desse ano.

O Bom Velhinho e o superintendente dos Correios estarão acompanhados do corpo gerencial da empresa no Pará e do carismático Carteirito.

Saiba como enviar a carta de uma criança – Como incentivadores da criatividade e da redação de textos, os Correios requisitam que as cartas sejam manuscritas . Além disso, no cadastramento será exigido o CPF da criança . O envio deve ser feito preferencialmente de maneira digital, através do Blog do Noel.

Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Atendendo aos critérios de seleção de cartas da campanha, as cartinhas são disponibilizadas para adoção. É importante ressaltar que não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.

Caso a família não consiga realizar a inscrição através do Blog, é possível entregar a cartinha, em papel, na Casa do Papai Noel na agência Central dos Correios em Belém.

Padrinhos e madrinhas – Para adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma unidade participante da ação ou acessar o Blog da campanha. Na página, clique em “Adoção On-line” e siga os passos. Para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município, é necessário escolher a localidade. Aqueles que desejam tirar sonhos do papel tem até o dia 10/12 para adotar uma cartinha. Cada pessoa escolhe a carta que vai adotar, de acordo com o presentinho solicitado. Sendo assim, há pedidos para todos os gostos e bolsos, pois há crianças que pedem brinquedos bem simples.

No caso de cartas físicas, a entrega de presentes deverá ser feita presencialmente na mesma unidade de adoção da cartinha. Já as cartas adotadas pelo Blog, a entrega dos presentes deve ser realizada no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog e conforme o cronograma da campanha. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Para que esse grande gesto de solidariedade alcance cada vez mais crianças, os Correios convidam toda a sociedade a participar!

Fique atento: os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no Blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

Sobre o Papai Noel dos Correios

Há 34 anos, a campanha disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, independentemente da idade, de escolas da rede pública e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Desde 2010, os Correios estabeleceram parcerias com as Secretarias de Educação para trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP, bem como promover a inclusão social.

Também são selecionadas e disponibilizadas para adoção as cartas enviadas por crianças da sociedade com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social

Solidariedade que se multiplica – Em mais de três décadas de campanha, cerca de 6,3 milhões de cartinhas foram atendidas pelos padrinhos e madrinhas. Em 2022, aproximadamente 187 mil cartas foram adotadas.

Como surgiu a campanha?

A campanha nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, encontravam cartinhas escritas por crianças e destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção na empresa e acabou se transformando em um projeto corporativo.

Papai Noel dos Correios 2023

Os Correios empenham a dedicação de seus empregados e sua capacidade logística para entregar os presentes e atender às expectativas de milhares de crianças em todo o País.

Mais informações estão disponíveis no Blog do Noel, que pode ser acessado pelo portal www.correios.com.br. Aproveite para acompanhar o Papai Noel dos Correios nos perfis oficiais da empresa no X, Instagram, Facebook, Linkedin e YouTube.

Serviço:

Campanha Papai Noel dos Correios 2023 – Estado do Pará

