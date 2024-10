Helder confirma treinos da Seleção Brasileira em Belém

Neymar deve voltar a ser convocado e se reapresenta em Belém | Vitor Silva/CBF

Seleção Brasileira se prepara em Belém para jogo contra a Venezuela nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Treinos nos dias 11 a 13, jogo em 14.

A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Júnior Cunha, da TV Cultura. Os treinos irão acontecer nos dias 11, 12 e 13. O duelo acontece no dia 14, no Estádio Monumental de Maturín, às 17 horas.

Sendo assim, a Seleção volta a Belém após pouco mais de um ano. Em 2023, quando estreou nas Eliminatórias, venceu a Bolívia por 5 a 1, no dia 8 de setembro, com show de Neymar.

O atacante do Al-Hilal, inclusive, deve voltar a atuar com a amarelinha após um ano afastado por lesão. Após a Venezuela, o Brasil vai receber o Uruguai, no dia 19 de novembro, na Fonte Nova, em Salvador-BA, às 21h45.

O Governador do Pará, Helder Barbalho, publicou nas redes digitais um vídeo onde conversa com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, e confirma a informação.

Fonte: Kaio Rodrigues – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/10/2024/08:31:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com