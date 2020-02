‘Papo exportação’ está com inscrições abertas

(Foto:Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal) – As edições de fevereiro do “Papo Exportação” estão com inscrições abertas para capacitação coletiva que trata sobre diferentes temáticas ligadas ao comércio exterior. Facilitados por Berna Magalhães, da Libra Branding, os eventos abordarão temas como embalagem para exportação e posicionamento de marca.

O evento será realizado em dois momento, o primeiro em Belém, no dia 12, e em Santarém, no dia 13. As inscrições são de graça e podem ser feitas no site do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.

O projeto é promovido pelo núcleo operacional Pará do Programa de Qualificação para Exportação, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Peiex/Apex-Brasil), realizado no estado do Pará pelo Parque de Ciência Tecnologia (PCT) Guamá, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém.

Serviço – Papo Exportação Belém, dia 12 de fevereiro, das 8h30 às 11h, no auditório do Espaço Empreendedor, Parque de Ciência e Tecnologia Guamá – Av. Perimetral, km 01, S/N. Inscrições: http://bit.ly/blm-papo-exportacao-1. Mais informações: (91) 3321-8900

Papo Exportação Santarém, dia 13 de fevereiro, das 8h30 às 11, no auditório do Sebrae, Av. Rui Barbosa, 378 – Centro.

Inscrições: http://bit.ly/stm-papo-exportacao-1

Informações adicionais: (93) 3523-1820.

