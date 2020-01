Sespa cria comitê para atuação de emergência referente ao novo coronavírus

Município de Belém também está tomando medidas de prevenção com orientação aos profissionais de saúde

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) instituiu, na última terça-feira (28), o “Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde referentes ao novo Coronavírus”. O comitê é formado pela Sespa, Defesa Civil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Instituto Evandro Chagas (IEC) com o objetivo de organizar a atuação do Sistema de Saúde e a articulação com diversos setores da sociedade e serviços públicos e privados em situação de emergência em Saúde Pública referente à doença.

De caráter emergencial, o comitê vai auxiliar na definição de diretrizes estaduais para Vigilância, Prevenção e Controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pela Sespa e instituições envolvidas. A atuação será em estreita cooperação e sintonia com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) do Brasil. Além disso, a Sespa está compondo um Plano de Contingência com uma série de providências imediatas para o enfrentamento da situação.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Alberto Beltrame, “o momento é de preparar o sistema de saúde para responder com agilidade, eficiência e eficácia a uma eventual chegada do coronavírus ao Pará. Além disso, de orientar a população, mantendo-a permanentemente informada e transmitir uma mensagem de tranquilidade, confiança e serenidade a toda sociedade, assegurando que as medidas adequadas estão sendo adotadas pela Sespa”, comentou.

De acordo com a portaria nº 077, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na terça-feira, para auxiliar e subsidiar as medidas necessárias para a atuação da saúde, conforme prioridades identificadas, serão instadas a participar como membros convidados nas reuniões do Comitê as seguintes instituições: Corpo de Bombeiros, hospitais de referência, rede privada de assistência, conselhos e sociedade de classe, representantes do Legislativo e Judiciário, Companhia de Água e Saneamento (Cosanpa), Companhia de Energia Elétrica, companhias de telecomunicações, Forças Armadas, Polícia Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Conselho Estadual de Saúde e Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

A Sespa destaca que, assim como todo caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os episódios eventualmente suspeitos de coronavírus (quadro febril, disfunção respiratória e estada em áreas epidêmicas nos últimos 14 dias) devem ser notificados de forma imediata (até 24 horas) pelos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento, às Vigilâncias Municipais ou ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em saúde Estadual (CIEVS/PA) pelo telefone (91) 99179-1860 ou pelo e-mail: cievs@sespa.pa.gov.br.

Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou, nesta quarta-feira (29), que está em alerta em relação ao novo Coronavírus. Por meio do Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS), a Secretaria está acompanhando e orientando os profissionais para os possíveis casos que possam chegar ao município, seguindo todas as orientações recomendadas pelo Ministério da Saúde, quanto à vigilância das doenças de transmissão respiratória.

“Divulgamos notas técnicas para os profissionais de saúde. Eles recebem todas as recomendações necessárias para que saibam o que fazer diante de qualquer doença respiratória. Estamos organizando para realizar capacitações com eles. E estamos sempre divulgando as recomendações do Ministério da Saúde. Como não tem vacina ainda, temos que ficar em alerta. Mas as recomendações são as mesmas dadas para qualquer doença respiratória”, explicou a diretora do DEVS, Leila Flores.

“Todos os casos que se enquadrem nos critérios de definição devem ser notificados. Se tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar e histórico de viagem da área com transmissão. Isso por um período de 14 dias. Se tiver algum sintoma, procurar uma autoridade sanitária local ou assistência médica, que vão notificar para a Vigilância. Em casos de transmissão respiratória, evitar lugares aglomerados. E deve-se usar álcool em gel e ter etiqueta ao tossir (protegendo a boca e higienizando em seguida). Todas as recomendações que a gente faz para doenças respiratórias, não é só para coronavírus”, reforçou.

A Sesma ressaltou, ainda, que as áreas com transmissão local estão sendo atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, que pode ser acessado neste link.

Os casos suspeitos devem ser notificados imediatamente (em até 24 horas) ao DEVS, por meio dos contatos 3184-6124 e 9.8417-3985, além do e-mail dvebelem@gmail.com

Aeroportos

Na última terça-feira (28), representantes da Sespa e da Sesma se reuniram, no Aeroporto Internacional de Belém, com representantes da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para alinhar as medidas de prevenção contra o novo coronavírus na área dos aeroportos.

Desde a última sexta-feira (24), os aeroportos da Infraero começaram a veicular o aviso sonoro da Anvisa sobre a doença. “A mensagem, de um minuto de duração, alerta sobre os sintomas da doença e informa sobre medidas para evitar a transmissão”, destacou a Infraero em nota.

Segundo a Anvisa, também estão sendo compartilhadas orientações às equipes que trabalham em portos, aeroportos e fronteiras sobre a detecção de casos suspeitos e a utilização de equipamento de proteção individual (EPI), conforme descrito nos protocolos da Agência em eventos de saúde pública. Além disso, foram intensificados os procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais.

A Agência está acompanhando as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Até o momento, não há recomendação de restrições de viagem.

29.01.20 15h32

29.01.20 15h32

– Atualizado em 29.01.20 20h00

