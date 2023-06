Pará – Assaltante morre em confronto com a polícia

(Foto:Reprodução) – Na noite de sábado (17), um confronto envolvendo a Polícia Militar de Curionópolis e dois suspeitos de assalto resultou na morte de um dos indivíduos.

Evanilson Resplande de Sousa não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Já William Alves de Macedo foi detido pela PM e levado para a Delegacia de Polícia Civil. As informações do site Correio de Carajás.

Segundo informações da Polícia Civil, a PM foi acionada para atender a uma denúncia de assalto em uma mercearia no Bairro Miguel Chamon. As vítimas relataram que os assaltantes estavam armados e, após receberem informações que os suspeitos teriam ido para o Bairro Alto da Glória, a guarnição seguiu para o local.

Chegando na Rua Projetada, a guarnição encontrou uma residência de madeira que estava sem energia elétrica. Ao se aproximar da casa, um indivíduo saiu com as mãos na cabeça e foi abordado pelos policiais. Nesse momento, outro suspeito saiu da casa com uma arma de fogo apontada para um dos policiais.

Diante da ameaça, um policial que estava na cobertura efetuou um disparo com um fuzil na altura do tórax do suspeito armado, que tombou de imediato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas Evanilson Resplande não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Na residência, foram apreendidos um aparelho celular, R$ 62,00 em espécie, uma carteira porta cédulas e uma bolsa. Além disso, a PM também encontrou uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 12 com três munições intactas, que teria sido utilizada por Evanilson durante o assalto.

As vítimas do assalto compareceram à Delegacia de Curionópolis junto de William Alves de Macedo, que foi detido e levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

