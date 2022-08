Pará confirma novo caso de varíola dos macacos

Erupções cutâneas são típicas nos casos de varíola dos macacos — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Belém possui dois casos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). Outros 21 estão sendo investigados em sete cidades paraenses.

A capital paraense tem novo caso de varíola dos macacos confirmado pelas secretarias de saúde do município e do estado. É um homem, de 40 anos, que viajou para uma cidade com registro da infecção. Agora, Belém possui dois casos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) publicou na noite deste sábado (13) a confirmação do caso, mas trata como sendo o primeiro na capital por conta do caso anterior ter sido notificado pelo município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, porém a Sespa contabiliza o novo caso como sendo o segundo na capital.

O paciente foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia. A equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) da Sesma realizou coleta de amostras em domicílio e recomendou o isolamento até o resultado laboratorial, confirmado e divulgado neste sábado.

O paciente segue em isolamento domiciliar, sem sintomas graves, com o curso normal de cura para a doença, segundo a Sesma.

De acordo com dados da Sespa, agora o Pará tem dois casos confirmados em Belém e outros 21 casos suspeitos, que seguem em investigação. Veja abaixo por qual cidade os casos investigados foram notificados:

Parauapebas (5)

Santarém (6)

Ananindeua (3)

Belém (4)

São Miguel do Guamá (1)

Paragominas (1)

Castanhal (1)

Um caso foi descartado no município de Parauapebas. A Sespa ressalta que os casos confirmados são importados de outros estados e que não há transmissão local.

O Pará foi o 17º estado que confirmou caso do vírus Monkeypox. Não há previsão de vacinação em massa na população contra a doença em nenhum país no mundo, como foi feito no caso da Covid-19.

A varíola dos macacos é transmitida de uma pessoa para outra a partir do contato com lesões ou gotículas respiratórias. Objetos contaminados, como roupas de cama, também transmitem a doença. (Com informações do g1 Pará — Belém).

