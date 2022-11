Gaúcho de Passo Fundo (RS) é morto a tiros em frente à casa onde morava no PA

Crime foi em Paragominas, no sudeste do Pará. Marcos Deivis Soares, de 42 anos, morreu no local. Ninguém foi preso, até então. (Foto:Reprodução)

Representante comercial do RS é morto a tiros em frente à casa onde morava no PA

Representante comercial de empresa agrícola é morto a tiros em Paragominas, no Pará

Um representante comercial de uma empresa agrícola foi morto a tiros em Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima é do estado do Rio Grande do Sul.

O crime aconteceu quando Marcos Deivis Soares, de 42 anos, estava chegando na casa onde morava há poucos meses. A Polícia já começou as investigações.

O corpo da vítima deve ser levado ainda neste sábado (5) para o município de Passo Fundo, no RS, onde moram os familiares.

O crime foi por volta das 19h30 de sexta-feira (4), no bairro Juparanã. O carro e o portão da casa onde Marcos morava ficaram com marcas de tiros. A rua onde ocorreu é pouco movimentada e fica na divisa com uma área de mata.

Moradores não quiseram dar entrevistas, mas disseram que ficaram assustados com o barulho dos tiros. Testemunhas disseram à polícia que, no momento do crime, a vítima estava sozinha no carro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Na manhã deste sábado (5), equipes da Polícia Científica voltaram ao local do crime para tentar encontrar objetos que possam ajudar nas investigações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

As investigações são conduzidas pela Polícia Civil para apurar a motivação e prender o autor dos disparos. Uma das hipóteses da Polícia é de que o crime pode ter sido por motivo fútil. Ninguém foi preso, até então.

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/11/2022/07:05:53 com informações do G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...