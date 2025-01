Pará é destaque no cenário turístico brasileiro

Foto: Reprodução | Setur observa que a formalização contribui para integrar a cadeia produtiva do turismo, gerar empregos e atrair investimentos que valorizem o segmento

O turismo no Pará teve um ano marcante em 2024, com dados expressivos registrados pelo Cadastur, o sistema do Ministério do Turismo para cadastro oficial de prestadores de serviços turísticos. De acordo com o relatório divulgado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o Pará alcançou um total de 3.845 cadastros regulares, um crescimento que reflete os esforços para fortalecer o setor em todas as regiões turísticas.

Entre as categorias destacam-se os restaurantes, cafeterias, bares e similares, com 998 registros, seguidos por agências de turismo, com 706 cadastros, e meios de hospedagem, que somam 590 estabelecimentos.

O relatório indica que o número total de guias de turismo cadastrados regularmente no Pará em 2024 foi de 311. Houve 60 novos cadastros de guias de turismo, entre janeiro e dezembro de 2024, representando um aumento significativo na formalização desses profissionais, que desempenham um papel crucial na valorização dos atrativos turísticos.

A região turística Guajará, que abrange a capital Belém e municípios próximos, liderou os números com 691 novos cadastros em 2024. Somente Belém foi responsável por 544 registros iniciais, consolidando-se como um dos polos turísticos mais importantes do estado. A Secretaria de Turismo do Pará destaca, ainda, que Ananindeua foi o munícipio que mais cresceu em número de cadastros em 2024, na comparação com o ano de 2023, alcançando 111 registros.

A região Baixo Amazonas, que inclui destinos como Santarém, também apresentou um crescimento expressivo, com 300 cadastros regulares, marcando um aumento de 88,68% em relação ao início do ano.

De acordo com o levantamento, 1.644 cadastros iniciais foram realizados no Pará, entre janeiro e dezembro de 2024, abrangendo novas empresas e prestadores que formalizaram sua atuação no turismo. Essa formalização é essencial para o acesso a benefícios como linhas de crédito, capacitações e participação em programas de incentivo do governo federal e estadual.

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, celebrou os avanços e destacou a importância dos números para o desenvolvimento do setor: “Os resultados do Cadastur em 2024 refletem o fortalecimento da governança turística no Pará. Formalizar os serviços não é apenas uma questão burocrática, mas uma estratégia fundamental para integrar a cadeia produtiva do turismo, gerar empregos e atrair investimentos que valorizem nossa cultura e nossas belezas naturais”.

Outro dado relevante é a realização de workshops e treinamentos Cadastur em 14 municípios, como Salinópolis, Soure e Tucuruí, que mobilizaram 439 participantes ao longo do ano. Essas capacitações têm sido decisivas para conscientizar gestores municipais e prestadores de serviços sobre a importância da formalização e da legislação turística. Um exemplo do impacto foi o município de Acará, que passou de apenas dois cadastros em 2023 para 20 em 2024, após receber treinamentos específicos.

Os números refletem ainda o potencial de crescimento do turismo no Pará. Com 18.907 unidades habitacionais e 41.400 leitos disponíveis nos meios de hospedagem cadastrados, o estado está cada vez mais preparado para receber visitantes, com profissionais capacitados que falam idiomas como inglês, espanhol e francês, atendendo à demanda de turistas internacionais.

Esses avanços posicionam o Pará como um dos destaques no cenário turístico nacional, impulsionado pela diversidade de atrativos culturais e naturais, além do comprometimento em consolidar o turismo como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento econômico e social. Com a proximidade da COP 30, a expectativa é que os números continuem a crescer, reforçando o papel do estado como um dos principais destinos da Amazônia.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/17:11:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...