Menina de 15 anos morre após ter a garganta cortada pelo namorado no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com testemunhas, a adolescente, que já havia sido agredida pelo suspeito, queria terminar o relacionamento e ele não aceitava a decisão e então, enquanto ela estava deitada na cama ele teria cortado a garganta dela, que morreu na hora. O crime aconteceu na Rua do Contorno, quadra 11, dentro do quitinete que ele morava. A Polícia investiga o caso.

You May Also Like