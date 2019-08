Pará em destaque no Globo Repórter sobre a importância da bicicleta

A população de Afuá tem a bicicleta como único meio de transporte (Foto:Reprodução)

Repórter Fabiano Villela apresenta a cidade de Afuá, onde toda rotina é feita sobre duas rodas

A locomoção pedalando sobre duas rodas, para trabalho ou lazer, é um hábito cada vez mais presente na rotina dos brasileiros. O ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, dia 16, percorre o Brasil para conhecer a história de pessoas de diferentes idades, cidades e estilos de vida que fazem da bicicleta uma aliada por necessidade ou por escolha. Entre os locais visitados está a cidade de Afuá, no Pará, onde carro e moto são proibidos e a bicicleta é a grande protagonista.

Por lá, faça chuva ou faça sol, o meio de locomoção é a bicicleta. “Imagine andar em uma cidade sem a poluição dos carros, sem buzina, sem semáforo? Ninguém parece sentir falta de um veículo motorizado. Compras de mercado, material de construção, atendimento médico e dos bombeiros, táxi e policiamento, tudo é na bicicleta ou em suas variações com três e quatro rodas. Na hora de curtir uma música com os amigos, as bikes são incrementadas com aparelhagens de som potentes, que não deixam ninguém parado”, explica Fabiano Villela, que visitou a cidade.

Repórter Fabiano Villela visitou a cidade de Afuá para mostrar a vida sobre duas rodas Repórter Fabiano Villela visitou a cidade de Afuá para mostrar a vida sobre duas rodas (TV Globo/ Divulgação)

“Aprendi a andar de bicicleta já mais velho. E nunca imaginei que a bike pudesse ganhar um novo sentido quando morei no Japão, entre 2013 e 2018. No Rio ou em São Paulo, o pedal representa diversão ou necessidade, mas sempre acompanhados de uma série de preocupações: trânsito pesado, desrespeito de motoristas, estado ruim das ciclovias e violência urbana”, diz o repórter Márcio Gomes, que conta a história de um bike-boy de São Paulo que trabalha com entregas em uma bicicleta das 8h às 18h, percorrendo cerca de 100 km por dia.

Já Flavia Jannuzzi mostra as mudanças de quem trocou o transporte público pela bicicleta. Brasileiros que vão pedalando ou a pé para o trabalho têm seis vezes menos chance de contrair doenças crônicas. “Além da saúde, tem a conexão com o ambiente ao redor. Faço da bicicleta a minha companheira, que me deixa no trabalho, na praia e me leva para o melhor da vida. Desde pequena sou apaixonada por pedalar”, conta Jannuzzi.

Em Salvador, José Raimundo conhece um grupo de mulheres que se reúne para pedalar pela cidade, um remédio que, segundo elas, aplaca até os efeitos da menopausa: “Acompanhar as “Meninas no Pedal” foi uma experiência incrível. O grupo tem altíssimo astral”. O ‘Globo Repórter’ vai ao ar na noite de sexta-feira, dia 16, depois da novela ‘A Dona do Pedaço’.

Por:Redação Integrada, com informações da TV Globo

