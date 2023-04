Pará – Engenheiro provoca 2 acidentes e morre no segundo

Alírio Alves Neto, que no Instagram se identifica como engenheiro civil, perdeu a vida nesta Sexta-Feira Santa, 7 de abril, depois de se envolver em dois acidentes em menos de cinco minutos.

O primeiro ocorreu por volta de 10h40, quando ele seguia em um Fiat Mobi vindo da Nova Marabá e foi cruzar o semáforo próximo à Câmara Municipal de Marabá em direção ao bairro Novo Horizonte.

Sem respeitar o sinal vermelho, ele avançou e bateu na lateral do primeiro veículo, um Renault Sandero prata. Não parou para prestar assistência e teria fugido do local. Rodou menos de 1 quilômetro e se envolveu no segundo acidente, na esquina da Avenida Itacaiunas com a Isaac Araújo, desta vez com uma camionete Amarok.

Pela segunda vez consecutiva, o engenheiro civil avançou a preferência do outro condutora, desta vez uma mulher, que aparentemente trafegava em velocidade compatível com a via. Por vídeo de câmera de residência, às proximidades, é possível perceber que quem andava em alta velocidade era o próprio Alirio, que acabou recebendo um forte impacto na lateral em que dirigia e seu veículo rodopiou e foi sofreu novo impacto, desta feita com o muro de uma residência ali na esquina.

Provavelmente sem cinto de segurança, ele acabou sendo jogado para o banco de trás do veículo, onde ficou inconsciente. O barulho foi tão forte que chamou a atenção da vizinhança.

Um deles é Deuzimar Viana, o Pezão, que falou à reportagem do CORREIO que já presenciou 12 acidentes naquele perímetro e não se conforma que a Prefeitura de Marabá não coloque redutores de velocidade, mesmo que seja quebra-molas. “Ele lugar é muito perigoso. Há sinalização, mas as pessoas não respeitam e vez ou outro acontecem acidentes terríveis como este”, disse ele, sem saber, ainda que o condutor do Mobi havia morrido.

Os vizinhos acionaram Samu, Corpo de Bombeiros, que foram às pressas ao local do acidente. Tentaram reanimar Alírio dentro da ambulância do Samu, mas sem sucesso. Ele morreu ainda no local e seu corpo foi levado para o necrotério do Hospital Municipal de Marabá.

“PEGA MEU NOME AÍ”

A reportagem do CORREIO também conversou com Marcos Rogério, o condutor do Sandero, que Alírio Neto colidira no primeiro acidente. Ele contou que após provocar o acidente, o engenheiro civil disse apenas uma frase: “pega meu nome aí”, reconhecendo que estava errado. Depois, fugiu do local do acidente. Embora more em Canaã dos Carajás, Marcos vinha com a família de Itupiranga e acabou ficando com um prejuízo do amassado na lateral de seu carro. “Ele demonstrava estar embriagado. Eu tentei encontrá-lo, mas o perdi e depois já cheguei no local do outro acidente”, contou.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Correio de Carajás em 10/04/2023/08:27:34

