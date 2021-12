Pará inseguro: onda de mortes violentas assusta moradores de Anapu (Foto:Reprodução Ver o Fato)

Jovem trafegava de moto, quando foi surpreendido pelo atirador, na zona rural.

Moradores de Anapu, na Região do Xingu, no sudoeste paraense, andam apavorados com a onda de violência que vem tomando conta do município nos últimos dias. No dia 29, segunda-feira, um jovem foi assassinado quando trafegava de moto na zona rural. No dia anterior, outro jovem foi degolado com golpes de terçado ou facão e até o momento a polícia não sabe quem foram os autores dos crimes.

Na tarde de ontem, populares encontraram o corpo de um rapaz identificado apenas como Ramon, que estava pilotando uma motocicleta no Travessão do Santana, na área rural, a cerca de 15 quilômetros da cidade. Segundo informações de moradores, o jovem levou dois tiros, sendo um nas costas e outro na cabeça e caiu com a moto na beira da estrada. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o homicídio e providenciou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal.

No dia anterior, o corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado com um profundo corte no pescoço, que quase separou a cabeça do corpo, no meio da Rua Carlos Henrique, no Bairro Alto Bonito. Uma moradora do local avistou o corpo ao amanhecer de domingo e avisou a Polícia Militar.

Segundo os policiais, tudo indica que o jovem, ainda não identificado, foi assassinado em outro local e teve o corpo desovado ali. A vítima foi degolada a golpes de arma branca de grande porte. Também nesse caso, a polícia não tem informações sobre o assassino.

Segundo os moradores, essa onda de crimes violentos já vem ocorrendo há meses na região, deixando a população apavorada. Os crimes mais frequentes envolvem o tráfico de drogas e acertos de contas entre facções criminosas.

