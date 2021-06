Pará: Menina de 12 anos morreu de covid-19 nesta quinta-feira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Sespa também informou, na noite desta sexta-feira, os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes acometidos de covid-19. A especificação foi modificada e ampliada desde a segunda-feira (31/05), para facilitar as pesquisas. Agora, a disponibilidade atual de leitos no Pará está assim: clínicos – 727 ofertados, 371 disponíveis, 17 reservados, 13 aguardando liberação da unidade hospitalar e 356 ocupados (ocupação de 48,97%); clínicos pediátricos – de 07 ofertados, 03 disponíveis, 03 aguardando liberação da unidade hospitalar e 04 ocupados (ocupação de 57,14%); UTI Adulto – de 512 ofertados, 106 disponíveis, 21 reservados, 21 aguardando liberação da unidade hospitalar e 406 ocupados (ocupação de 79,30%); UTI Pediátrica – de 12 ofertados, 09 disponíveis e 03 ocupados (ocupação de 25,00%); UTI Neonatal – de 02 ofertados, 02 disponíveis (ocupação de 0,00%).

De acordo com os números divulgados hoje pela Sespa, a taxa de letalidade continua em 2,81%, com 156 casos suspeitos em análise, 88.897 suspeitas descartadas e um total de 488.292 pacientes recuperados.

Pelos números de hoje, o Pará tem, agora, 523.063 casos de infecções confirmadas e 14.679 óbitos pelo novo coronavírus (covid-19). Nos dias anteriores, as prefeituras subnotificaram mais 924 casos e 16 óbitos. As informações foram divulgadas pelo twitter da Secretaria.

Foram confirmados, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), nesta sexta-feira, 04, os registros de 85 novos casos e de 17 óbitos cadastrados nesta sexta-feira, relativos aos últimos sete dias. Entre as mortes, chamou a atenção a de uma menina de 12 anos, que morreu na quinta-feira (2), em São Domingos do Araguaia.

You May Also Like