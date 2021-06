Após alguns dias de queda, média diária de novos casos de Covid volta a subir em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Há também a pressão sobre os medicamentos utilizados para a intubação dos pacientes. A saúde de Novo Progresso, sofre com as constantes falta de medicamentos básicos, no início não tinha estoque de kit intubação e a prefeitura não divulga estoque de medicamentos.

Especialistas apontam preocupação com nova variante no mês de junho, e pedem nova flexibilização da quarentena.

