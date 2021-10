Pará prorroga data de pagamentos do Vale Gás

(Foto:Reprodução) – Devido ao grande número de pessoas que se aglomeram em frente as agências do Banpará em todo estado para tentar sacar o benefício sem valor de 100 reais referente ao Vale Gás. A data para o pagamento foi prorrogada até sexta-feira, 08

Inicialmente o pagamento da primeira etapa aconteceria apenas em dois dias divididos pelo mês de nascimento do beneficiário,.mas muitas pessoas voltaram para casa sem conseguir fazer o saque mesmo sendo beneficiário do Bolsa Família.

O Vale Gás é um programa de transferência de renda sancionado pelo Estado no intuito de diminuir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Pelos menos 98 mil famílias escritas no Bolsa Família e no CadÚnico serão beneficiados. Quem ainda não conseguiu receber o valor pode procurar a agência do Banpará até o dia 08 de outubro e fazer o saque do benefício. Mas qualquer pessoa pode acessar o site do banco para verificar se tem direito.

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...