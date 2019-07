Para proteger a mãe, crianças de 8 e 13 anos fogem de casa com arma do pai

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil foi informada e fez buscas na casa da família e não encontrou o pai das crianças. A mãe foi conduzida à delegacia e confirmou a versão contada pelos filhos. Ela relatou que por volta das 5 horas desta segunda foi buscar atendimento médico por causa dos ferimentos e disse que não percebeu que as crianças tinham saído de casa com a arma do pai.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as crianças foram abordadas por agentes de segurança da plataforma, e uma delas carregava na cintura um revólver calibre 38 carregado.

Dois irmãos, de 8 e 13 anos, foram encontrados com uma arma de fogo no Terminal Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 15.

You May Also Like