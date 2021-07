Pará recebe mais de 70 mil doses de vacinas da Pfizer

A 39ª remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou a Belém nesta madrugada de sábado (3) com 70.200 doses da vacina Pfizer. |Foto: Jader Paes/Ag. Pará

É ela! A Pfizer! Nesta madrugada, o Estado recebeu mais doses do imunizante.

Em ritmo acelerado de vacinação, o Pará já recebeu 4.399.810 doses de imunizantes, sendo 1.378.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.513.450 da Oxford/AstraZeneca; 457.470 da Pfizer e 50.450 da Janssen.

Até a noite de sexta-feira (2), segundo a página do Vacinômetro, haviam sido vacinadas no Pará 2.628.883 pessoas com a primeira dose e 1.146.534 com a segunda dose. As informações sobre vacinação são fornecidas pelas secretarias municipais de Saúde. A população pode acompanhar o andamento da campanha, em todo o Estado, na página do Vacinômetro.

Na madrugada deste sábado (3), o Estado do Pará recebeu a 39ª remessa de vacinas contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. Chegaram a Belém 70.200 doses da vacina Pfizer.

O governador Helder Barbalho informou que, com a chegada de mais doses, o Estado vai acelerar a vacinação. “Com isso vamos ampliando ainda mais a vacinação, para chegarmos a todo o Estado com pessoas com mais de 35 anos vacinadas. Portanto, fique atento ao calendário de vacinação. Nós estamos entre os estados que mais estão vacinando com a primeira e a segunda dose, graças à adesão da nossa população e ao trabalho de tantos profissionais envolvidos. Minha gratidão a todos”, declarou o chefe do Executivo.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, os imunizantes desta remessa são destinados à primeira dose. As doses da vacina Pfizer vão imunizar moradores de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Castanhal, Bragança, Capanema, Santarém, Marabá e Parauapebas.

Por questões técnicas e condições do próprio fabricante, a vacina da Pfizer exige transporte e armazenamento diferenciados. Em Belém, as doses da vacina foram transportadas em caminhão isotérmico, que atinge até -20 graus Celsius.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, também alerta a população para ficar atenta aos calendários de vacinação de cada município. “É importante que a população também faça a sua parte, acompanhando o calendário do seu município, procurando a vacina quando chegar a sua vez, não deixar de tomar a segunda dose e ainda manter os cuidados necessários, como uso da máscara, higienização das mãos e manter o distanciamento social”.

Por:: Agência Pará

