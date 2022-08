Varíola dos Macacos: Belém tem primeiro caso confirmado do Pará

(Foto:OMS / Divulgação) – Informação foi confirmada pela Sespa. Paciente esteve no sudeste do Brasil e foi atendido numa UPA de Ananindeua

O primeiro caso confirmado de monkeypox no Pará foi em Ananindeua

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou, nesta terça-feira (2), o primeiro caso de mokeypox — varíola dos macacos — no Pará. O caso foi registrado em uma pessoa do sexo masculino, de 27 anos, que buscou atendimento em uma UPA de Ananindeua. O paciente é residente de Belém e tem histórico de viagem recente por São Paulo e Rio de Janeiro.

“O homem está em isolamento domiciliar assim como seus contatos, sendo monitorado pela equipe de vigilância do município de Ananindeua. A Sespa ressalta que não há evidências de transmissão comunitária da doença no Estado”, diz a nota da Sespa.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), por nota, informou que “…no dia 23 de julho, um jovem de 27 anos deu entrada na UPA da Cidade Nova, em Ananindeua, apresentando lesões na pele que levantaram suspeitas de Monkeypox. A Vigilância Epidemiológica do município realizou a coleta de amostras laboratoriais e encaminhou para o Laboratório Central do Pará (Lacen-PA)”.

