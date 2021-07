Mega-sena de férias acumula e sorteia R$ 27 milhões

Este é o terceiro e último sorteio da Mega-Semana de Férias, que ofereceu uma chance extra ao apostador | Foto:Reprodução

Semana com chance extra ao apostador tem último sorteio neste sábado (03)

O prêmio extra da Mega-Sena desta quinta-feira (1º) acumulou e a modalidade pode pagar R$ 27 milhões no concurso 2.387 deste sábado (03).

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Este é o terceiro e último sorteio da Mega-Semana de Férias, que ofereceu uma chance extra ao apostador. Saiba mais sobre as Mega-Semanas. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50. Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 64,8 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o prêmio seria suficiente para comprar 150 sedãs de luxo de R$ 180 mil cada. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Bolão Caixa:

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

