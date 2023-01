Pará tem 2.577 detentos inscritos no Enem

(Foto: Uchoa Silva/ NCS SEAP) – O Enem PPL é voltado para Pessoas Privadas de Liberdade que concluíram o Ensino Médio e que estão custodiadas nas unidades prisionais e socioeducativas.

Começaram a ser aplicadas, nesta terça-feira (10), e seguem até a quarta-feira (11), as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltado para Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) referentes ao ano de 2022. No Pará, 2.577 custodiados nas unidades prisionais disputarão as vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. O destaque deste ano foi o crescimento expressivo no número de inscritos: 51% em relação a 2021.

O Enem PPL é voltado para Pessoas Privadas de Liberdade que concluíram o Ensino Médio e que estão custodiadas nas unidades prisionais e socioeducativas. O objetivo é avaliar o desempenho desses estudantes, da mesma forma que um estudante comum, ou seja, a prova oferece o mesmo nível de dificuldade do Enem regular.

“O Enem é uma grande oportunidade para os custodiados do sistema penal aplicarem os conhecimentos aprendidos durante as atividades educacionais e alcançarem uma vaga no ensino superior. Os resultados dos últimos anos demonstram que a SEAP vem dando condições para que cada vez mais internos consigam alcançar essas notas e o acesso ao nível superior, o que também reafirma o compromisso da Secretaria com a reinserção social das pessoas privadas de liberdade”, apontou o diretor de Reinserção Social da SEAP, Belchior Machado.

O secretário adjunto de Gestão Operacional da SEAP, Ringo Alex Frias, destaca a crescente participação de custodiados do sistema prisional paraense no ENEM PPL como mais um importante avanço dentro da SEAP. Ele avalia que isso demonstra a integração de todos os órgãos que compõem a secretaria.

Segundo ele, a SEAP organizou toda a questão operacional para que a realização das provas transcorra com tranquilidade, disponibilizando as tropas para realizar a fiscalização em todos os estabelecimentos em que as provas do Enem estão ocorrendo. Estarão envolvidos o Comando de Operações Penitenciárias (COPE), Grupo de Ações Penitenciárias (GAP), a Assessoria de Segurança Institucional (ASI) e a Central Integrada de Monitoração Eletrônica (CIME) da SEAP.

“Estivemos desde cedo, junto com a Diretoria de Administração Penitenciária (DAP), intensificando as fiscalizações e acompanhando de perto todo o evento, que se iniciou às 13h desta terça-feira, 10, se estendendo também para o dia 11, com alto nível de segurança, disponibilizando equipes integradas para realizar a fiscalização de todos os ambientes carcerários onde estão sendo realizadas as provas”, garantiu o secretário adjunto.

A coordenadora de Educação Prisional da SEAP, Patrícia Sales, informou que as provas estão sendo aplicadas em todas as 53 unidades prisionais do Estado, incluindo as Centrais de Triagem. A expectativa é de que novos recordes de aprovações sejam alcançados pelas PPLs paraenses.

Recordes- A expectativa da coordenadora se dá devido ao recorde de inscrições em 2022, 2.577 contra 1.707 do ano de 2021. Patrícia Sales aposta ainda na possibilidade de que seja alcançada também a nota máxima pelos participantes, uma vez que nos últimos três anos, o Pará alcançou a maior nota de redação no ENEM PPL.

Outro ponto destacado pela coordenadora é o fato dos custodiados do Estado terem participado da Maratona Enem para Pessoas Privadas de Liberdade. Trata-se de uma iniciativa do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e tem como objetivo revisar conteúdos desenvolvidos em sala de aula, a fim de preparar os internos para as provas dos dias 10 e 11.

“A gente espera manter esse padrão de PPLs aprovadas e que alcancem a média para se inscreverem em faculdades. Nós tivemos a maratona do Depen, que foram aulas online das quais os internos participaram, então isso permitiu uma preparação melhor para eles, junto com os professores da Seduc (Secretaria de Estado de Educação), que também fizeram uma revisão bem incisiva nesses últimos meses para o ENEM”, finalizou Patrícia Sales. (Com informações do Agência Pará).

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2023/08:31:45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...