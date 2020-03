Trator desgovernado bate em carro e moto em Monte Alegre; não houve vítimas

Trator desgovernado bate em carro e uma moto em Monte Alegre — Foto: Redes Sociais/Reprodução

O bico da pá mecânica entrou no carro e foi o que fez com que o veículo parasse.

Na manhã desta sexta-feira (28) um trator desgovernado bateu em um carro de passeio e uma motocicleta em Monte Alegre, no oeste do Pará. Não houve vítimas, apenas danos materias.

De acordo com testemunhas, a máquina estava desengatada, desceu a rua sem controle e atingiu os veículos que estavam estacionados. O bico da pá mecânica entrou no carro e foi o que fez com que o veículo parasse.

O responsável pelo trator esteve no local e uma perícia deve ser realizada para saber as reais causas do acidente.

