Idoso de 89 anos tem casa invadida e é morto enforcado, no Pará

A suspeita é de que a arma que matou o idoso enforcado tenha sido um tipo de pano, ainda não identificado (Foto:Reprodução / Correio do Norte).

Moradores disseram à polícia que não é a primeira vez que a vítima teve a casa invadida

O idoso Getúlio Garcia, de 89 anos, foi assassinado enforcado na madrugada desta quinta-feira (12) dentro da casa que ele morava, localizada na Rua 21 de Abril, no bairro Salgadinho, em Castanhal, nordeste do Pará. A suspeita é de que criminosos tenham invadido o imóvel pelo telhado, por volta de 2h30, e matado a vítima. As autoridades acreditam que a arma do crime tenha sido um pano utilizado asfixiar Getúlio.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência após ter sido informada sobre o caso através do Núcleo Integrado de Operações (Niop). Agentes do 5º Batalhão se dirigiram até o endereço e constataram a morte do idoso.

Durante uma investigação preliminar no imóvel para saber o que teria acontecido, os policiais perceberam que as telhas de um dos cômodos teriam sido removidas, o que indica que esse teria sido local por onde os criminosos entraram.

Além disso, vários objetos presentes na casa estavam revirados. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também esteve no local para entender o caso e saber se a morte é tratada como latrocínio – roubo seguido de morte.

Os moradores da região contaram à polícia que essa não teria sido a primeira vez que a casa do idoso tinha sido alvo de invasão. A PM não soube informar quando teria ocorrido essa primeira ocorrência.

O neto da vítima esteve na cena do crime acompanhando o trabalho policial. O corpo de Getúlio foi removido pela Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2023/08:56:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...