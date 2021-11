Pará tem aumento do número de mortes nas rodovias federais no Feriadão de Finados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a PRF, 44 motociclistas levaram multa por não usar capacete. Houve também durante a Operação Finados prisão de dois suspeitos com mandados em aberto, de cinco pessoas por tráfico e de 11 por outros crimes, não detalhados pela PRF.

No Pará, os policiais intensificaram a fiscalização nas BR-316, BR-308 e BR-010, onde há maior fluxo de veículos. Foram mais de 6 mil veículos fiscalizados, sendo realizados 352 testes de alcoolemia, com 22 autuações por embriaguez e duas prisões.

O Feriadão de Finados teve aumento do número de mortes nas rodovias federais do Pará em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 14 acidentes e três mortes em 2021. Em 2020 não houve mortes, apesar de o número de acidentes ser maior: 17.

Foram três mortes este ano, sendo que em 2020 não houve nenhuma no mesmo período. Números de acidentes, no entanto, diminuiu, segundo balanço da PRF.

