Pará tem um dos botijões de gás mais caros do país, aponta Dieese-PA

Preço no estado é o sétimo mais caro do país. Em outubro, o botijão de 13 kg chegou a ser vendido a R$ 100.(Foto:Reprodução/RBS TV)

O preço do botijão de gás de cozinha de vendido no Pará é o sétimo mais caro do país, segundo pesquisa do Dieese-PA divulgada nesta sábado (23). Em outubro, o preço médio do botijão de 13 kg foi de R$ 75,62, variando entre R$ 66 e R$ 100.

O trabalhador que recebe um salário mínimo, que atualmente é de R$ 998, gasta 7,57% por mês com gás, em média. Na região Norte, o gás do Pará é o sexto mais caro.

Segundo o Dieese-PA, entre os municípios paraenses, Xinguara registrou o preço médio mais caro para o gás, no valor R$ 92, seguido de Paragominas que em média comercializou ao custo de R$ 91,75; Itaituba com o preço médio de R$ 89,20; Redenção (R$ 87,40) e Altamira (R$ 85,08).

