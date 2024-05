Pará vai enviar 20 toneladas de mantimentos para vítimas no Rio Grande do Sul

(Foto: Reprodução)- O material foi coletado nas campanhas de doação, em pontos como as Usinas da Paz localizadas na Região Metropolitana de Belém, e também pela sociedade civil, por meio de grupos de voluntários e empresas.

Uma força-tarefa montada pelo Governo do Pará deu início, nesta sexta-feira (17), a separação e embarque de mantimentos para o atendimento às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (RS). A ação contou com a participação de representantes da Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), Corpo de Bombeiros do Pará, Defesa Civil Estadual, Exército e Força Aérea Brasileira.

Ao longo da manhã, foram embarcadas aproximadamente 20 toneladas de mantimentos, entre pacotes de água mineral, alimentos, itens de higiene, roupas e ração para animais. O material foi coletado nas campanhas de doação mobilizadas pelo Estado, em pontos como as Usinas da Paz localizadas na Região Metropolitana de Belém, e também pela sociedade civil, por meio de grupos de voluntários e empresas.

Até o próximo domingo (19), todo o material recebido será separado e embarcado em carretas. De acordo com o secretário de estado de cidadania, Igor Normando, a expectativa é que os itens comecem a ser enviados para o Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira (20).

“Conseguimos arrecadar cerca de 24 toneladas de doações nas 7 Usinas da Paz localizadas na Região Metropolitana de Belém. Esta é uma causa urgente e o povo paraense se mobilizou para formar uma verdadeira corrente solidária e estender as mãos para quem mais precisa da nossa ajuda”, declarou.

Os temporais e alagamentos que atingem diversas cidades gaúchas desde o último dia 29 de abril já causaram mortes e deixaram milhares de pessoas desabrigadas, além de afetar o fornecimento de água tratada e de energia elétrica em diversas localidades.

O balanço da Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul divulgado na manhã desta sexta-feira (17), contabilizou 461 cidades gaúchas afetadas pelos alagamentos, 154 mortes, 98 desaparecidos e 540.192 pessoas desalojadas.

