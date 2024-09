Justiça arquiva queixa-crime contra Neymar por relação com site de apostas

Foto: Reprodução | A denúncia foi feita por um advogado, que acusou o jogador de publicidade enganosa ou abusiva feita pelo atleta em promoção à Blaze em suas redes sociais.

A Justiça do Rio de Janeiro acatou um pedido do Ministério Público e pediu para que uma queixa-crime que fala da relação de Neymar com o site de apostas Blaze seja arquivada.

A denúncia foi feita por um advogado, que acusou o jogador de publicidade enganosa ou abusiva feita pelo atleta em promoção à Blaze em suas redes sociais, mesmo após a divulgação de que existiam irregularidades que estão sendo investigadas na plataforma.

O autor da queixa cita diversos processos de consumidores prejudicados financeiramente pelo site de apostas e que Neymar, como embaixador da marca, é alvo de inúmeras reclamações, muitas delas que acabaram virando ações judiciais.

Também citou reportagens de veículos de comunicação que falam sobre um pedido da Justiça de São Paulo para bloquear R$ 100 milhões das contas da empresa por indícios de fraude praticada contra usuários.

Porém, o Ministério Público pediu pela extinção do feito. A Justiça, então, determinou o arquivamento dos autos do inquérito policial, por ausência de interesse na persecução penal.

Esse não é o único processo sofrido por Neymar no Rio por sua relação com a Blaze. No início de setembro, a Justiça carioca determinou que o jogador e outros influenciadores exibam seus contratos firmados com a empresa de apostas.

A decisão foi publicada em agosto pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, em processo aberto por Erick Paiva, um desempregado carioca que diz ter perdido tudo apostando na plataforma.

A Justiça deu 15 dias para que Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, como Juju Ferrari, John Vlogs e Nanna Chara, exibam a documentação. Por outro lado, negou, por ora, o pedido de exibição dos extratos de suas contas digitais.

No ano passado, a Justiça de São Paulo bloqueou R$ 101 milhões da plataforma de apostas Blaze. A polícia de São Paulo começou a investigação, segundo o Fantástico, após apostadores denunciarem que prêmios mais altos não eram pagos pela plataforma, o que leva à suspeita de estelionato.

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/2024/14:35:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...