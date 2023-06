Parada Ambiental recolhe mais de 1.400 kg de materiais recicláveis em Alter do Chão

Ação promovida pela Semma, Coopresan e outros parceiros marcou o último dia de ações da Semana Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma), através do Centro de Informação e Educação Ambiental (CIAM), realizou o Dia D de limpeza na Vila Balneária de Alter do Chão. A ação contou com a parceria da Cooperativa de Reciclagem de Santarém (Coopresan), 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ªCipAmb), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e lideranças comunitárias de Alter do Chão.

Na ocasião, além de orientações sobre descarte correto de resíduos, coleta seletiva, poluições e outros crimes ambientais, também, foi realizada a arrecadação de livros e de lixo eletrônico. Foram coletados 1.423 kg de materiais. Sendo 856 kg de eletrônicos e 567 kg de recicláveis. “Nós só temos a agradecer. Foi notável o envolvimento da população de Alter do Chão nessa iniciativa. Tivemos resultados bem expressivos nessas coletas. Alter do Chão só tem a ganhar com essas parcerias e com ações como essa”, destacou Sabrina Aguiar, responsável pela ação.

A ação faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, realizada de 5 a 8 de junho em todo o município.

“No mês de aniversário de Santarém, na Semana do Meio Ambiente, o prefeito Nélio está incentivando cada vez mais o processo de melhoria ambiental do município, apoiando nossas ações e nos dando condições de serem realizadas”, disse o secretário de Meio Ambiente, João Paiva.

As programações estendem-se durante todo o ano, com ênfase na semana voltada ao tema e na programação do aniversário de Santarém. Outras ações devem ser realizadas nos dias 16 e 23 de junho e no dia 14 de julho.

Os mutirões têm por objetivo a melhoria da qualidade do meio ambiente e da saúde e bem-estar das pessoas, promovendo a conscientização e mobilização da sociedade sobre a importância do combate ao lixo e da gestão adequada dos resíduos sólidos em nossas cidades.

As informações geradas nas ações de limpeza permitem avaliar e monitorar os tipos de materiais encontrados e identificar suas possíveis fontes e origem, facilitando a orientação e formulação de políticas públicas sobre a adequada destinação dos resíduos no município, além de permitir o fortalecimento de parcerias entre instituições públicas, privadas e a sociedade civil.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/07:32:58

