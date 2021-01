Mulher é ferida com golpes de gargalo de garrafa no garimpo Cuiú-cuiú, em Itaituba

Mulher é ferida com golpes de gargalo de garrafa em comunidade garimpeira de Itaituba (Foto:Reprodução Plantão 24 Horas)

Uma mulher identificada como Daniele Lima da Silva, foi vítima de tentativa de homicídio por volta das 22h desta sexta-feira (01), na comunidade garimpeira de Cuiú-cuiú, em Itaituba.

Informações da polícia descrevem que a vítima foi atingida com vários golpes de gargalo de garrafa na altura do pescoço, rosto e braço, desferidos por Yasmim Carmo, que confessou o crime.

Com isso, Daniele foi socorrida e levada até uma farmácia da comunidade, onde recebeu atendimentos médicos.

A acusada foi presa ainda no local por uma guarnição da PM do 142° Posto Policial Destacado, e conduzida para apresentação na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para as providências cabíveis.

