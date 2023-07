SANTARÉM DISCUTE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AO SEDIAR EVENTO DA ONU, COM ESTADOS DA AMAZÔNIA

(Foto:Reprodução) – Por ocasião da visita ao país da vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas, Amina Mohammed, à convite do Governo Federal, o município de Santarém sediará no dia 02 de agosto, às 17h30, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, o evento ONU e Amazônia: parceria para o desenvolvimento sustentável, organizado conjuntamente pelo Sistema ONU no Brasil e o Governo do Estado do Pará, em nome do Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira, presidido, neste momento, pelo executivo estadual.

A ONU e o Consórcio Interestadual Amazônia Legal lançaram no dia 15 de novembro do ano passado, no Hub Amazônia Legal da COP27, um mecanismo programático-financeiro para a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira. O mecanismo prevê a mobilização de recursos por meio da criação de um fundo fiduciário, chamado Fundo Multi-doadores das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal (MPTF da Amazônia).

O mecanismo vai beneficiar os grupos populacionais mais vulneráveis da região com ações de geração de alternativas econômicas sustentáveis, de proteção de seus meios e modos de vida e de garantia de sua segurança física, sanitária, energética, climática e alimentar.

O evento contará com autoridades do Governo Federal, dos governos dos estados amazônicos, de órgãos diplomáticos, de organismos internacionais e do setor privado, com o objetivo de discutir os esforços conjuntos para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia em benefício das 29 milhões de pessoas que vivem na região. O lançamento nacional do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, também, ocorrerá durante o evento em parceria entre o Sistema Nações Unidas, Governo federal e governos estaduais da região.

“Essa é mais uma oportunidade em discutir o presente e firmar ações concretas para pavimentarmos o caminho que nós pretendemos seguir nas próximas décadas. Estamos em uma posição única de contribuir para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, por isso nos sentimos honrados e com extrema responsabilidade em sediar este evento, em assumir o protagonismo pelas decisões da região em que moramos, em proteger a floresta, os povos tradicionais, com a responsabilidade do desenvolvimento comum aos estados que hoje fazem parte da Amazônia Legal”, ressalta o prefeito Nélio Aguiar.

Fonte:Portal Santarém, PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2023/17:18:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...