Paraense acusado de estupros de menores é preso no Rio de Janeiro

(Foto:Reprodução) – Um paraense foi preso na cidade do Rio de Janeiro, no fim do feriado de Carnaval.

Ele é acusado de estupro de vulnerável e estava foragido do sistema penal desde 2008, onde cumpria pena pelo crime de estupro. A ação conjunta que resultou na prisão foi realizada pelas Polícias Civis do Pará e Rio de Janeiro, e nesta quarta-feira (26), foi realizada a prisão.

“Ele evadiu-se a partir de uma saída temporária e, logo após, teria praticado pelo menos mais dois estupros contra menores de 12 anos. Dentre os relatos dos crimes praticados, o que chama mais atenção foi o fato de que em um deles o acusado teria obrigado uma vítima a ter relações sexuais com o próprio filho. Este caso foi encaminhado a Divisão de Crimes Tecnológicos, na medida em que o acusado passou a divulgar as imagens com conteúdo de pornografia infantil. Nesta unidade foi investigado, qualificado e representado pela preventiva no ano de 2017. Contudo, o indivíduo permaneceu foragido”, explicou o delegado-geral Alberto Teixeira.

“A operação iniciou em janeiro deste ano, com diversas técnicas de investigação. No momento da prisão, o indivíduo ainda tentou evadir-se da aplicação da lei penal, apresentando-se como se fosse outra pessoa. A pronta atuação dos setores de identificação foi fundamental para o êxito da prisão”, acrescentou o titular da Polícia Civil.

O acusado foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...