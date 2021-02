Paraense de Itaituba é morto a pauladas durante assalto em Manaus, no Amazonas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O paraense Círio Furtado da Silva, de 34 anos, foi morto a pauladas durante um assalto em Manaus, no Amazonas. A vítima foi encontrada morta por volta das 19h de quinta-feira (18), na avenida Autaz Mirim, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital amazonense, segundo detalhou a Polícia Civil do Amazonas. Natural de Itaituba, no sudoeste paraense, ele foi assassinado quando retornava para casa após finalizar um dia de trabalho como motoboy.

