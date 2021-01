Novo Progresso e 19 municípios do Tapajós recebe seringas e agulhas do Governo do Pará

Materiais saíram do Centro de Distribuição da Secretaria de Estado de Saúde Pública [Foto: Alex Ribeiro / Ag.Para] –

*Estado distribui seringas e agulhas para 13 regionais de saúde do Pará

Governo começou o envio de quase 160 mil insumos e se adianta na preparação para a imunização da população logo após a liberação da vacina

Na manhã desta quarta-feira (6), o Estado enviou 159.460 insumos, entre seringas e agulhas, que serão utilizados na vacinação contra Covid-19 no Pará. Os materiais saíram do Centro de Distribuição da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) rumo as 13 Regionais de Saúde do Estado. O Governo se adianta na preparação das regiões para a imunização da população logo após a liberação da vacina.

Segundo Denilson Feitosa, diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, a logística foi organizada para distribuir o quantitativo necessário para a primeira fase da imunização, de acordo com o cálculo dos grupos prioritários que serão vacinados de forma prioritária, como determinado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

“Os insumos essenciais já ficarão nas regiões, para facilitar a distribuição aos municípios que as integram, assim que as vacinas forem autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estiverem em solo paraense. Todos os nossos esforços são para que a população seja vacinada o quanto antes”, reforça o diretor.

Cerca de 33 mil agulhas e seringas foram enviadas ao 9° centro regional de saúde, com sede no município de Santarém, que envolve 20 cidades paraenses: Santarém, Alenquer, Almerim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Juruti, Jacareacanga, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Placas, Rurópolis, Terra Santa e Trairão.

O governador Helder Barbalho, que acompanhou, na noite de terça-feira (5), a fase final do plano logístico da Sespa, afirmou que o Estado já possui em estoque 6 milhões de agulhas e seringas, além de 2.200 isopores para acondicionamento da vacina.

