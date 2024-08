Um dos assaltantes ficou ferido e o outro morreu na troca de tiros com a Polícia e outro foi preso em flagrante. (foto:Reprodução)

O criminoso preso relatou para polícia como entrou na residência e rendeu o casal, o proprietário reagiu e atirou contra os criminosos.

O empresário Fábio Teixeira, natural de Novo Progresso-PA, foi alvo de criminosos na manhã deste domingo, 25 de agosto de 2024, em sua residência na cidade de Sinop (MT). Está é a segunda vez que ocorre tentativa de assalto contra o empresário no Mato Grosso.

Três bandidos neste domingo (25), entraram na residência em Sinop (MT) , renderam ele e sua família, onde eles não esperava que Fábio estaria armado, em momento oportuno o empresário conseguiu efetuar disparos contra os bandidos com a troca de tiro conseguiu acertar um que caiu ao chão baleado , e acabou com um tiro de raspão na cabeça, outros dois se evadiram do local. A residência ficou com janelas de vidro estilhaçada e as paredes furadas com ao menos seis marcas de balas. O meliante baleado foi socorrido em estado grave.

Após informação de que ocorreu o assalto a Polícia Militar constatou a veracidade do ocorrido e fechou o cerco na redondeza e conseguiu encontrar os criminosos em um veículo Fiat Pálio de cor branca, onde houve outra troca de tiros, os criminosos revidaram na troca de tiros um foi atingido e socorrido em seguida pelo SAMU, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital, outro foi preso em flagrante e confessou o crime. Conforme relatos do criminoso adentraram a residência pulando o muro, ficaram deitados até o empresário acordar e sair, momento que renderam e adentraram para cometer o assalto.

Paraense de Novo Progresso reage e assaltante é alvejado durante tentativa de assalto no Mato Grosso

Um dos assaltantes ficou ferido e o outro morreu na troca de tiros com a Polícia e outro foi preso em flagrante.Leia mais:https://t.co/5kdcDeIRyd pic.twitter.com/w5l3TjCDzp — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) August 26, 2024

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2024/05:47:15

