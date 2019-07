Paraense é eleita Miss Brasil Global 2020

Kissia Oliveira exibe a faixa de Miss Beleza do Pará 2019 (Foto:Divulgação)

Kissia Oliveira conquista título inédito para o Estado

A Miss Beleza do Pará, Kissia Oliveira, foi a grande vencedora do Concurso Belezas do Brasil 2019, realizado na noite do último sábado (20), em São Paulo, e ganhou o titulo de Miss Brasil Global 2020. A miss paraense vai representar o Brasil no Miss Global, que será realizado em 2020 em país a ser definido. O Miss Global é considerado um dos principais concursos de beleza do planeta.

“Estou muito feliz, pois estou aqui representando não só as mulheres paraenses, mas todas as mulheres que lutam pela igualdade, pela justiça. Essa será minha plataforma de trabalho: o empoderamento feminino”, disse a miss pós vencer o concurso nacional e conquistar o título inédito para o Estado.

Agora, Kissia parte para uma preparação intensa para o Miss Global, que deve ser realizado em 2020 no Vietnam. Ela deve continuar nas aulas de inglês, cuidados estéticos, e realizar atividades em prol do empoderamento feminino, já que o concurso internacional tem como objetivo empoderar mulheres, levando beleza e inteligência em causas humanitárias ao redor do mundo.

Para ser a vencedora do concurso em São Paulo, Kissia teve que disputar com 28 misses de todos os estados brasileiros, que desfilaram em trajes de gala, biquíni e responderam às perguntas dos jurados. Além de vencer o concurso, a paraense também foi eleita Miss Beleza do Norte por seu destaque na competição.

Kissia Oliveira tem 30 anos, é bacharel em Direito, e foi a vencedora do Miss Beleza do Pará, que escolhe a representante paraense para o Concurso Belezas do Brasil. No Pará, o concurso é coordenado pelo promoter Ernesto Dias, com auxílio do jornalista Brunno Magno e da cerminonialista Paloma Vale.

Realizado há cinco anos, o Concurso Belezas do Brasil tem como plataforma o feminismo e empoderamento feminino. O certame escolhe a Miss Brasil Global, Miss Brasil Intercontinental, Miss Brasil Petite, Face Of Beauty Brasil, Queen Beauty Brasil e Top Model Of The World.

Por:Redação Integrada

22.07.19 9h10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...