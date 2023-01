Campeonato Paraense de Futebol é suspenso pelo STJD

(Foto:Reprodução) – Os imbróglios no futebol paraense começaram.

A estreia do campeonato estava na contagem regressiva para a abertura do Parazão 2023. Infelizmente, a primeira rodada foi suspensa devido à denúncia do Paragominas Futebol Clube contra as equipes do Águia de Marabá e Bragantino.

Conforme a Federação Paraense de Futebol (FPF), o Paragominas alegou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, que os times cometeram irregularidades na última edição, em 2022.

Segundo informações do Paragominas que recorreu em prol a lutar para voltar às competições, os adversários do ano passado, realizaram partidas com atletas suspensos, ou seja, escalações alteradas.

Portanto, o Parazão que iniciaria neste sábado (21) permanece pausado por tempo indefinido.

(Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2023/18:09:45

