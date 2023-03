Paraense é morta pelo marido e enterrada no quintal de casa

Paraense tinha 26 anos e estava desaparecida desde o início de fevereiro | Reprodução / Redes sociais

A jovem Altaise Sousa foi brutalmente assassinada a golpes de faca pelo companheiro. Os dois moravam em Anápolis, em Goiás

A jovem paraense Altaise Sousa, de 26 anos, foi encontrada morta, enterrada no quintal da casa do marido, na madrugada de terça-feira (28), em Anápolis, em Goiás.

A polícia informou que o homem confessou o crime em um bar da cidade que havia cometido o crime e que iria fugir. Uma pessoa que estava no estabelecimento ouviu a confissão e denunciou o suspeito à Polícia Militar.

O homem confessou que matou a companheira com golpes de faca, no dia 1° de fevereiro e enterrou o corpo no quintal da casa. Ainda segundo a PM, o suspeito disse aos vizinhos que havia se separado de Altaise para justificar o desaparecimento da mulher e como os dois são paraenses, a distância acabou limitando a família de ter mais informações.

De acordo com a polícia, o homem, que não teve a identidade revelada, teve a ajuda de outra pessoa. Os dois teriam enrolado o corpo da jovem em um lençol, enterrado e feito um contra piso por cima.

Altaise já havia feito denúncia contra o marido por violência doméstica e chegou a conseguir medidas protetivas. Os dois se separaram após ela ter sido agredida, mas, o companheiro pediu para voltar e ela teria aceitado. O criminoso deve ser indiciado pelo crime de feminicídio, segundo a policia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/03/2023/10:45:39

