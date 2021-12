Paraense ‘endividado’ vende veículo, recebe por engano três vezes a quantia e devolve o dinheiro

Apesar de enfrentar dificuldades financeiras, Márcio Mussi escolheu a honestidade e fez a devolução de R$ 44 mil – (Foto:Reprodução/ Arquivo Pessoal)

Um paraense, que mora em Belém, protagonizou uma história digna de filme. Após vender um veículo para uma empresa, Márcio Mussi, de 38 anos, recebeu por engano o triplo do valor combinado originalmente. Apesar de passar por um período de dificuldades financeiras, o comerciante escolheu devolver o dinheiro para o verdadeiro dono.

Márcio havia combinado de fazer a venda de um barco. Ele decidiu passar o veículo à frente devido ao alto preço para manter e custear as despesas. Mas, o que não esperava era que o comprador cometesse um erro e enviasse três vezes o valor combinado para a compra. E após perceber o engano, realizou a devolução.

“Eu vendi um veículo para essa empresa no valor de 22 mil. Eles ficaram de fazer um pix, só que fizeram triplicado. A pessoa entrou em contato desesperada dizendo que tinha feito três vezes (a transação) para a minha conta. Falei que ia verificar e fiz a devolução do dinheiro depositado a mais. Não quero nada que não seja meu e não pensei duas vezes em devolver o dinheiro”, conta.

Imagens do comprovante de recebimento e devolução do dinheiro (Reprodução: Arquivo Pessoal)

O comerciante também aproveitou a situação para fazer uma crítica. Ele diz que esse caso deveria servir como um exemplo em tempos de tanta desonestidade. E que, se fosse preciso, faria tudo de novo.

