Paraenses aproveitarão 10 feriados prolongados em 2025

Para quem está procurando uma folga extra, o próximo ano promete ser melhor que 2024, que teve apenas cinco feriados em dias de semana durante todo o ano

Em 2024, a população sofreu com diversos feriados aos sábados e domingos, e um ano quase sem folgas. No entanto, a sorte parece estar prestes a mudar para aqueles trabalhadores formais que não trabalham em serviços essenciais.

No ano de 2025, o paraense terá pelo menos 10 feriados em dias úteis (de segunda à sexta) para curtir um pouco mais a família ou descansar.

Além dos 9 feriados nacionais, o Pará ainda terá o feriado de Adesão do Pará, que é estadual, e moradores de cada um dos 144 municípios do estado também terão os feriados municipais, como é o caso de Corpus Christi em Belém (em âmbito nacional, a data é apenas ponto facultativo).

No entanto, trabalhadores de serviços essenciais podem não curtir todos os feriados, e devem trabalhar em sistema de escala ou em expediente normal nestes dias. São esses:

Indústria;

Comércio e varejo;

Transportes;

Comunicações e publicidade;

Serviços funerários;

Agricultura, pecuária e mineração;

Saúde e serviços sociais;

Atividades financeiras e serviços relacionados;

Serviços como segurança, telemarketing, lotéricas e construção civil

Confira o calendário de feriados em 2025

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal – feriado nacional

Março

3 de março (segunda-feira): Carnaval – ponto facultativo

4 de março (terça-feira): Carnaval – ponto facultativo

5 de março (segunda-feira): Quarta-feira de Cinzas – ponto facultativo válido até as 14h

Abril

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa – feriado nacional

20 de abril (domingo): Páscoa – feriado nacional

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes – feriado nacional

Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalhador – feriado nacional

Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi – feriado municipal em Belém

Agosto

15 de agosto (sexta-feira): Adesão do Pará à Independência – feriado estadual no Pará

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil – feriado nacional

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados – feriado nacional

15 de novembro (sábado): Proclamação da República – feriado nacional

20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra – feriado nacional

Dezembro

24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal – ponto facultativo após as 14h

25 de dezembro (quinta-feira): Natal – feriado nacional

31 de dezembro (quarta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2026 – ponto facultativo após as 14h

