Servidores do Estado do Pará podem parcelar empréstimo em até 180 meses

Outra novidade divulgada é o lançamento da linha de microcrédito para batedores de açaí.

Os servidores efetivos do estado podem parcelar empréstimos consignados em até 180 vezes, a partir desta quarta-feira (27). Antes, o prazo máximo para a quantidade de parcelamentos era de 150 vezes. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Batedores de açaí também terão linha de microcrédito. O limite de empréstimo para esses profissionais será de R$ 5 mil que poderão ser pagos em até 24 vezes.

Para os motoristas de de aplicativos e de transporte alternativo, o limite de crédito é de, no máximo, R$ 20 mil, com parcelamento de até 48 meses, sendo exclusivamente para aquisição de de peças e/ou troca do veículo.

Para solicitar o empréstimo, o cidadão terá as seguintes opções:

Ir até uma agência do Banpará;

Através do aplicativo “Banpará consignado”;

Via Internet Banking do Banco do Estado;

Por ligação para a Central de Atendimento: 3004-4444.

Para acessar a documentação completa para a adesão ao crédito, clique aqui.

