Paralisação de rodoviários afeta transporte em Belém e região metropolitana

Rodoviários paralisaram as atividades na Grande Belém por cerca de cinco horas. Eles são contra a dupla jornada que alguns trabalhadores fazem nos ônibus com ar-condicionado, os “geladões”. Além disso, alegam que houve demissão em massa de cobradores.

A paralisação começou às 3h, na madrugada. Várias paradas de ônibus ficaram lotadas com passageiros a espera dos coletivos. Os veículos só foram liberados pelo Sindicato de Rodoviários para saírem das empresas por volta das 7h30, menos algusn dos “geladões”.

De acordo com os condutores, desde que os novos veículos começaram a operar, houve demissão em massa de cobradores. Nos “geladões”, o motorista dirige o ônibus e ainda é responsável por receber o dinheiro da passagem e liberar a catraca.

O sindicato é contra a dupla jornada, que também tem deixado a viagem mais lenta. De acordo com a organização, empresas de Marituba e Ananindeua começaram a liberar os coletivos com ar-condicionado somente com a presença de cobradores, que estariam trabalhando em pé, já que os “geladões” não têm um espaço adequado para eles.

