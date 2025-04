Onças podem atacar; veja 10 dicas para sobreviver a um encontro frente a frente

(Foto: Ramon Vloon/Unsplash) – O corpo do caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi encontrado pela Polícia Militar Ambiental nesta terça-feira (22), após o homem ser atacado por uma onça-pintada na cidade de Aquidauana (MS).

A morte do rapaz reacendeu o debate sobre como se portar diante da ameaça do felino.

A onça-pintada pode chegar a até 2,4 metros de comprimento, pesando entre 45 kg e 135 kg. A pelagem do mamífero tem um tom amarelo-claro e é caracterizada por manchas pretas de diferentes tamanhos. Essas manchas são como a impressão digital destes animais, visto que cada indivíduo tem um padrão único de pelagem.

O terceiro maior felino do mundo geralmente caça à noite e, além de ser muito rápido, é excelente nadador e é capaz de subir em árvores. Diante dos riscos que uma pessoa pode ter ao entrar em contato com o animal no seu habitat natural, é importante conhecer medidas a serem tomadas para evitar e sobreviver a possíveis ataques.

Como evitar e sobreviver a ataques de onça-pintada

Certifique-se com pessoas da região se há avistamentos recentes de onça-pintada

Sempre ande acompanhado e, caso suspeite da presença de uma onça, evite o caminho ou faça barulhos pelo trajeto

Caso encontre carcaça de um animal morto, evite chegar perto

Locais onde ocorrem a “ceva”, prática ilegal que consiste na criação de armadilhas para atrair animais, devem ser evitados

Atente-se a possíveis pegadas ou fezes de onças, e verifique se estes rastros são frescos ou antigos

Caso encontre uma onça-pintada no trajeto, mantenha a maior distância possível do animal até que ele saia do contato visual

Nunca vire de costas e corra de uma onça, uma vez que esse comportamento remete ao de uma presa

Se estiver de frente a frente com o felino, mantenha contato visual com ele e distancie-se andando para trás, sem movimentos bruscos

A onça saiu do contato visual? Evite o trajeto ou espere por um período antes de seguir

Onças com filhotes tendem a ter comportamento mais defensivo, assim como quando estão em período de acasalamento

Onde vive a onça-pintada

Atualmente, a presença da onça-pintada se restringe a países das Américas Central e do Sul, com aproximadamente metade da sua concentração no território brasileiro. Florestas tropicais na Amazônia, Pantanal e campos abertos do cerrado são os principais habitats do animal.

auto skip

O felino tende a preferir locais próximos a cursos d’água e com vegetação densa. A onça-pintada normalmente evita áreas de agricultura, mas também pode ser observada em pastagens devido ao grande número de presas que procuram alimento nestes locais.

De acordo com o Instituto Onça-Pintada, o aumento do contato com o maior felino da América do Sul deve-se, em grande parte, à maior proximidade das cidades com os ambientes naturais do animal.

“É comum as reportagens dizerem que a onça-pintada invadiu a cidade, mas devemos nos atentar para o fato de que na realidade o crescimento urbano faz com que as cidades estejam mais próximas aos ambientes naturais que a onça-pintada habita, aumentando a chance de encontros”, pontua o instituto.

Fonte: João Melo – canaltech e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2025/15:47:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...