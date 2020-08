Partidos se articulam para as convenções de escolha de candidatos a prefeito e vereadores

Primeiro turno da eleição 2020 será realizado dia 15 de novembro – Crédito: Reprodução – TSE

Os partidos têm até o dia 16 de setembro para realizar as convenções para definição de coligações e escolha dos candidatos, que vão disputar as eleições municipais neste ano de 2020. Apesar das convenções só poderem ser realizadas a partir do dia 31 deste mês de agosto, as articulações para as alianças partidárias estão sendo costuradas em todas as legendas.

Em Belém, poucas legendas já marcaram a data de suas convenções. Um dos poucos foi o PSB, que fará a reunião dia 14 de setembro para lançar o nome do deputado federal Cássio Andrade a prefeito da capital paraense.

PSDB, PT e MDB também ainda não divulgaram as datas das convenções partidárias. A previsão é que a partir desta segunda-feira, 10, mais legendas anunciem suas convenções.

O Psol deverá reunir seus filiados dia 17 deste mês para fazer o pré-lançamento da candidatura do deputado federal Edmilson Rodrigues a prefeito de Belém.

Já o Cidadania também não marcou específica ainda para a convenção, mas também há previsão de realizar a reunião dos filiados em setembro. O deputado estadual Thiago Araújo articula compor a cabeça de chapa na coligação com PSDB e outras legenda para disputar a prefeitura de Belém.

A previsão é que tenha muita disputa interna até mesmo dentro dos partidos para lançar suas candidaturas. Como é o caso do PSD, onde a disputa gira em torno dos deputados Gustavo Sefer e Eder Mauro.

Convenções podem ser realizadas de forma on line

Por causa da pandemia da covid-19, nestas eleições o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou que as convenções podem ocorrer por meio virtual ou presencial, os partidos devem decidir o formato.

Com a mudança da data da eleição para prefeitos e vereadores, que seria dia 4 de outubro para 15 de novembro, os prazos do calendário eleitoral também foram expandidos. A Emenda Constitucional Nº 107/2020, também marcou o dia 29 de novembro para realização do 2º turno das eleições, no municípios onde há mais de 200 mil eleitores.

Após a realização ds convenções partidárias, os partidos e coligações têm entre o período de 31 de agosto a 26 de setembro para fazer o registro de candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA).

A propaganda eleitoral está prevista para começar no dia 27 de setembro, nas emissoras de TV, rádio e também na internet. O calendário eleitoral prevê que o 18 de dezembro é o prazo final para diplomação de prefeitos e vereadores eleitos.

No total, 147.918.483 eleitores brasileiros estão aptos a votar nas eleições 2020. Destes, 5.758.119 são eleitores do Pará, que represeta 3,89% do total brasileiro.

Esses eleitores vão eleger novos prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país.

Fonte: TSE/TRE-PA/ Roma News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...