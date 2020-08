Criança de seis anos morre em acidente causado por vereador de Castanhal

(Foto:Redes sociais) – ‘Miradinha’, como é conhecido, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas

Uma criança de seis anos morreu após um acidente de trânsito ocorrido na tarde do último domingo (09) em Igarapé-Açu, interior do Estado. Filha e pai estavam de bicicleta na Vila do Cury quando foram atropelados por José Janildo Sousa do Nascimento, vereador de Castanhal mais conhecido pelo apelido “Mirandinha”, que estava de carro.

Segundo testemunhas, o homem estava alcoolizado e não prestou socorro às vítimas, fugindo do local em seguida. Ele ainda é considerado foragido.

A Polícia Civil confirmou o atropelamento e informou que o caso já foi registrado na unidade policial. De acordo com o órgão, as vítimas ainda chegaram a ser encaminhadas para o hospital, mas a menina não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A prisão preventiva do condutor do veículo também será solicitada..

