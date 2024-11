Pastor é condenado a 13 anos de prisão por estupro de 10 adolescentes

Foto: Reprodução | O réu respondeu pelos crimes de estupro, ato libidinoso e conjunção carnal mediante fraude religiosa ou abuso de autoridade.

Um pastor evangélico foi condenado, em regime inicialmente fechado, após estuprar 10 adolescentes em Guaraí, a 190 km de Palmas, no Tocantins. A pena para o réu foi de 13 anos e seis meses de prisão.

Segundo o Ministério Público do Tocantins, há possibilidade de o homem ter feito outras vítimas. Conforme a Justiça, o religioso respondeu pelos crimes de estupro, ato libidinoso e conjunção carnal mediante fraude religiosa ou abuso de autoridade.

As investigações que levaram à prisão do pastor apontam que ele fez uso da posição de “líder espiritual” de uma igreja evangélica no município e abusou sexualmente de dez adolescentes. As vítimas são sete meninos e três garotas.

Segundo o Ministério Público do Tocantins (MP-TO), os relatos das testemunhas são que, ao se intitular “pai espiritual”, o pastor era procurado por fiéis para cuidar de casos de abuso infantil, pornografia e masturbação. Assim, ele aplicava uma técnica chamada de “procedimentos para libertação dos pecados”, onde tocava as vítimas sem consentimento, além de enviar fotos de cunho sexual. As autoridades informaram que o réu alegava que os atos eram um método de “tirar um demônio” ou “espírito de masturbação” das vítimas.

A denúncia sobre o crime foi realizada pela 1ª promotoria de justiça de Guaraí em abril deste ano. Porém, a sentença foi publicada somente em 22 de outubro. O processo tramita em segredo de justiça.

