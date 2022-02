Pastor é preso acusado por estupro de vulnerável em Altamira

(Foto: Reprodução) – Na manhã de domingo (20) Cosme da Silva Nobre foi preso em sua casa no bairro Bonanza.

A Polícia Civil deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pela justiça contra o pastor acusado de estupro de vulnerável. (A informação é do Portal Confirma Notícia)

De acordo com a polícia, pelo menos 3 meninas teriam sido vítimas do pastor. As denúncias foram realizadas na delegacia da Mulher de Altamira ( DEAM), que investiga as acusações que resultou para que ele tivesse a prisão decretada.

Cosme teria sido proibido de exercer suas atividades religiosas o que não vinha cumprindo. Ele ficou preso na Seccional Urbana de Altamira.

Jornal Folha do Progresso em 21/02/2022/07:32:06







