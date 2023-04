Pastor é preso em flagrante por abusar de menina de 14 anos

O pastor foi preso dentro do carro com a menina na Rua Baguari, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Um pastor de 49 anos foi preso em flagrante após abusar de uma menina de 14 anos dentro de um carro na Rua Baguari, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, durante a madrugada desta terça-feira (11). Segundo apuração de O DIA, a adolescente contou que o homem dizia que precisava ser curado para manter relações sexuais com ela.

O homem ainda possui um grau de parentesco com a vítima, que era abusada desde os 13 anos. Após o flagrante, a menina relatou ainda que o pastor dizia estar sentindo dores espirituais e que Deus havia dito que ele seria curado se os dois tivessem conjunção carnal. Segundo a Polícia Civil, os dois foram ouvidos e confirmaram os fatos. Ele deve responder por posse sexual mediante fraude, por ter enganado a vítima para manter relações sexuais.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) estava em patrulhamento na região quando tentou abordar um veículo que estava parado atrás de um caminhão e o condutor tentou sair do local, sendo interceptado mais à frente. No interior do automóvel, foram identificados o homem e a menina de 14 anos. Também foram localizados dois preservativos usados.

O caso foi registrado na 32ªDP (Taquara) e o homem foi levado por policiais militares à delegacia.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/04/2023/08:13:54

