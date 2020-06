PGR investiga financiamento de canais de redes sociais que transmitem atos contra STF e Congresso

(Foto:REUTERS / Ueslei Marcelino) – Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes aceitou pedido da PGR e determinou a quebra de sigilo de parlamentares para investigar as suspeitas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) investiga o financiamento e o lucro de canais de redes sociais pró-governo que divulgam protestos pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional no inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos, disse uma fonte com conhecimento das apurações à Reuters esta segunda-feira.

Outra frente de apuração, conforme a fonte, analisa se parlamentares usaram recursos da cota de gabinete –verba reservada para divulgação de atividades do mandato– para financiar empresas que divulgaram os atos pelas redes sociais.

Essas duas frentes de investigação constam do inquérito e foram reveladas em reportagem desta segunda pelo jornal O Globo e confirmadas pela Reuters com a fonte.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, relator desse inquérito no Supremo, aceitou pedido da PGR e determinou a quebra de sigilo de parlamentares para investigar as suspeitas.

A Procuradoria quer se aprofundar nas investigações e averiguar se há mesmo vinculação direta entre 10 deputados e um senador com a organização e financiamento desses atos.

Parlamentares bolsonaristas alegam haver perseguição contra aliados de Jair Bolsonaro. O próprio presidente já compareceu a alguns desses atos, que costumam ter faixas pedindo o fechamento do Congresso Nacional e do STF.

Por:Reuters

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...