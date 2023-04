TSE decide que Moraes pode julgar processos de Bolsonaro

Pedido pela suspeição de Moraes foi motivado por um gesto do ministro associado à degola em uma sessão do Tribunal que ocorreu em setembro do ano passado. (Foto:Reprodução).

O ex-presidente buscava que o Tribunal declarasse Moraes suspeito para julgá-lo em processo sobre abuso de poder

Após mover um recurso contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado na Corte por sete votos a zero. Os ministros foram unânimes em recusar o pedido do ex-mandatário. Por ser alvo do pedido Moraes, que se declarou impedido de votar.

Bolsonaro buscava que o TSE declarasse Moraes suspeito para julgá-lo em um processo sobre abuso de poder político pelo uso dos palácios do Planalto e da Alvorada para fazer lives durante o período eleitoral. O placar terminou em 4 a 3, com o voto de desempate de Moraes, e o TSE manteve a proibição a Bolsonaro para a realização de lives de cunho eleitoral nos palácios.

O pedido do ex-presidente pela suspeição de Moraes foi motivado por um gesto do ministro associado à degola em uma sessão do Tribunal que ocorreu em setembro do ano passado. Na época, o vídeo foi reproduzido por apoiadores de Bolsonaro.

Moraes retrucou dizendo que o gesto de degola foi uma “brincadeira com assessor” e não tinha relação com o tema do julgamento. “Foi uma brincadeira com um assessor meu que estava na plateia e demorou para me passar uma informação”, afirmou o magistrado ao Estadão.

Mas, a conduta foi vista de forma negativa pela defesa de Bolsonaro, que afirma que “reflete uma ausência de imparcialidade”. No entanto, Lewandowski negou a liminar, sob o argumento de que a acusação era “destituída de fundamentação jurídica”. O ex-presidente recorreu, mas saiu derrotado plenário do TSE.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 11/04/2023/16:09:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...